Хронология войны — день 1082: бои за Торецк и взрывы в Крыму

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 9 февраля. На 1082 день вторжения Россия запускает БПЛА, но взрывы звучат в оккупированном Крыму.

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1082 дня. Захватчики усилили атаки на Покровском и Курском направлениях, а за Торецк продолжаются активные бои.

Как проходит 1082 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 9 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Очень многие беспилотники сегодня в небе над Украиной. Мониторинговые каналы насчитали в воздухе 45 российских БПЛА в разных регионах. Среди них есть как ударные беспилотники, так и дроны-приманки.

00:00 Два мощных взрыва прогремели в оккупированном Севастополе, на фоне этого в разных городах полуострова начали отключать уличное освещение.

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С ситуацией в Украине 6 февраля можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1079: пол года с начала Курской операции и возможно новое наступление ВСУ под Суджей

О новостях и событиях 7 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1080: ВСУ наступают в Курской области и научились сбивать КАБы

О том, что происходило 8 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1081: Россия атакует "Шахедами", а Зеленский готовит переговоры с Трампом