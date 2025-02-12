Багато російських безпілотників летять на Україну: в Одесі вже чули вибухи

Дронів уночі буде багато

З настанням ночі росіяни знову влаштували масштабні запуски безпілотників. Про роботу ППО повідомляли в Одесі, а також у Сумах.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, небезпека була для Київського району. Про прильоти даних не надходило, а ближче до 22.30 БПЛА в районі обласного центру не спостерігалося.

Втім, за даними моніторингових каналів, в області було помічено ще понад десяток російських дронів. Підвищену загрозу оголосили Ізмаїльському району.

За даними місцевих каналів, росіяни запускали безпілотники із шести різних місць, а тому не виключено, що за ніч їх може бути більше сотні. Ті з них, які встигли залетіти у повітряний простір України, спостерігаються у східних, центральних та південних областях. Декілька з них крутиться на Сумщині.

За даними каналу "Вертикаль", який пов’язують з ОПУ, атака взаємна, а тому росіянам теж варто чекати на "подарунки".

Як повідомлялося раніше, у Києві вночі на 12 лютого пролунали вибухи. Росіяни спробували атакувати столицю балістичними ракетами з району Брянська, монітори повідомляли щонайменше про дві швидкісні цілі на місто.

Пізніше стало відомо, що через обстріл постраждали офіси каналів "ДОМ" та "FreeДОМ", які працюють в основному на аудиторію окупованих територій.