У Києві прогриміли сильні вибухи: є загиблі, що відомо (оновлено)

Попередньо, росіяни запустили кілька балістичних ракет з Брянської області

У Києві вночі на 12 лютого прогриміли вибухи. Попередньо, росіяни спробували атакувати столицю балістичними ракетами з району Брянська, монітори повідомляли про щонайменше дві швидкісні цілі на місто.

Про вибухи повідомила Київська міська військова адміністрація. Киян закликали перебувати в укриттях, протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих цілях.

"В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги!", – сказано у повідомленні.

Інформацію про атаку підтвердив мер міста Віталій Кличко. Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Про наслідки збиття ракет поки що не повідомлялося.

Оновлено 06:10 Нажаль, від російського удару є один загиблий в Оболонському районі. Також повідомляється про трьох постраждалих, двох з них вже ушпиталили.

Оновлено 05:45 Мер Кличко підтвердив, що у кількох районах міста палають пожежі. В Святошинському, наприклад, загорівся дах дев'ятиповерхового будинку, у Оболонському — щось на території промзони. Також зафіксовано загоряння у Дарницькому районі — шкоди завдали приватному підприємству.

На жаль, у Подільському районі через атаку є щонайменше один загиблий та один постраждалий.

Оновлено 04:59 Солом’янський, Святошинський, Голосіївській та Подільський райони міста постраждали від ранкової атаки. Є пожежа у промисловій зоні Києва, екстрені служби працюють на місцях, повідомив Віталій Кличко. За даними керівника КМВА Ткаченка, сталося загоряння на дахах житлових будинків в Соломʼянському та Святошинському районі. Попередньо – без постраждалих.

Оновлено 04:50 Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомляє про влучання уламків збитих балістичних ракет у двох районах Києва. Є пожежі та пошкодження, встановлюється наявність постраждалих.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах. Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби", – написав він.

За даними моніторингових каналів, окупанти запустили по Києву чотири ракети "Іскандер-М"/KN-23. Пуски відбувалися з району Брянської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 лютого в Києві були чутні вибухи. Російський безпілотник намагався пролетіти до центру столиці.

Зазначимо, що ввечері у п’ятницю, 7 лютого, у Києві також лунали вибухи. Росіяни запустили по столиці України безпілотні літальні апарати, протиповітряна оборона знешкодила загрози. До цього, 6 лютого, у столиці було чутно сильні вибухи. Попередньо, росіяни намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, по цілям працювала протиповітряна оборона. Загрози також було вдало знешкоджено.