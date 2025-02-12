Хронология войны — день 1085: бои под Покровском и взрывы в Николаеве

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 12 февраля. На 1085 день вторжения Россия устраивает ночные обстрелы и давит на разных участках фронта

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1085 дней. Наиболее активные боевые действия происходят под Покровском, но в целом интенсивность российских штурмов существенно замедлилась.

Как проходит 1085 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 12 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Взрывы также слышали в районе Сум. В воздушном пространстве Украины остается около двух десятков российских беспилотников.

00:00 В Николаеве слышали звуки взрывов

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С ситуацией в Украине 9 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1082: бои за Торецк и взрывы в Крыму

О новостях и событиях 10 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1083: бои под Покровском и обстрел Сум

О том, что происходило 11 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1084: россияне давят под Покровском и атаковали города Украины