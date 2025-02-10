Хронология войны — день 1083: бои под Покровском и обстрел Сум

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 10 февраля. На 1083 день вторжения россияне обстреляли Сумы и продолжают давить на Покровском направлении

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1083 дня. Покровское направление остается самым горячим, но активные бои идут также на Курском и Торецком

Как проходит 1083 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 10 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сумах российский дрон упал на автомобильную стоянку. Видео показал и.о. городского главы Артем Кобзар.

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О новостях и событиях 7 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1080: ВСУ наступают в Курской области и научились сбивать КАБы

О том, что происходило 8 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1081: Россия атакует "Шахедами", а Зеленский готовит переговоры с Трампом

С ситуацией в Украине 9 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1082: бои за Торецк и взрывы в Крыму