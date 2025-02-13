Хронология войны — день 1086: обстрел Одесской области и плохие новости из США

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 13 февраля. На 1086 день вторжения оккупанты обстреливают Одесскую область, а из США поступают плохие новости для Украины

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1085 дней. Россияне давят на Покровском направлении и вновь устроили масштабный обстрел беспилотниками.

Как проходит 1085 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 13 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Рени (Одесская область) подверглось масштабному удару российских БПЛА. В городе слышали несколько взрывов

00:00 Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не сможет вернуть свою территорию, а также снял с повестки дня вопрос ее вступления в НАТО.

Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

О новостях и событиях 10 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1083: бои под Покровском и обстрел Сум

О том, что происходило 11 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1084: россияне давят под Покровском и атаковали города Украины

С ситуацией в Украине 12 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1085: СБУ задержала "крысу" ФСБ, а Трамп поговорил с Путиным и Зеленским