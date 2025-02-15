Хронология войны — день 1088: успех ВСУ под Покровском и второй день Мюнхенской конференции

Онлайн-хроника войны в Украине сегодня – 15 февраля. Вооруженные силы имеют успехи под Покровском, а впереди второй день Мюнхенской конференции по безопасности, где участвует и Украина

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1088 дней. Вооруженные силы Украины добились успехов во время серии контратак у Покровска и значительно улучшили свое тактическое положение, россияне получили отпор. Тем временем впереди второй день Мюнхенской конференции безопасности, а с учетом того, какие страсти пылали во время первого дня, второй обещает быть не менее интересным.

Как проходит 1088-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение за последний час – все эти и другие военные новости 15 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Только четыре БПЛА остаются в воздушном пространстве Украины. Остальные были обезврежены силами противовоздушной обороны.

00:00 Самыми активными направлениями в сутки были традиционно Покровское (26 штурмов) и Курское (13 штурмов) направления. Неприятно активизировались российские оккупанты на Новопавловском направлении, где также было 13 российских штурмов.

Также россияне снова запустили по Украине ударные беспилотники в сопровождении дронов-имитаторов. От пяти до десяти беспилотников сейчас фиксируется преимущественно на юге Украины.

О том, что происходило 12 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1085: СБУ задержала "крысу" ФСБ, а Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

С ситуацией в Украине 13 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1086: обстрел Одесской области и плохие новости из США

О новостях и событиях 14 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1087: россияне ударили по ЧАЭС, а Трамп анонсировал встречу Украина-РФ-США