Хронологія війни — день 1094: росіяни атакують дронами та активізувались у Курській області

Онлайн-хроніка війни в Україні сьогодні – 21 лютого. На 1094-й день вторгнення росіяни запустили дрони по Україні і посилили натиск на Курщині

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1094 дні. Минулої доби росіяни здійснили 112 спроб прорвати українську оборону, а Покровський напрямок, як і раніше, залишається найбільш пріоритетним для загарбників.

Як проходить 1094-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину – всі ці та інші військові новини 21 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Окупанти завдали ударів балістичними ракетами по Одеській області. Під обстрілом перебував район Затоки.

03:00 До шести безпілотників росіян все ще перебуває у повітряному просторі. Сили оборони поступово з ними розбираються.

01:00 У Києві ППО працювало по безпілотниках. Але загалом, за даними моніторингу, БПЛА намагаються триматися подалі від великих міст.

00:00 Зеленський розповів, що на Ставці йому окремо "суттєві речі доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки".

За минулу добу росіяни 31 раз атакували наших бійців на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, дотепер тривають шість боєзіткнень.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Також гаряче було на Курському напрямку, де було зафіксовано 29 боєзіткнень.

З ситуацією в Україні 18 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1091: обстріли Києва та бої на Покровському напрямку

Про новини та події 19 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1092: обстріл Одеси та нові заяви Трампа

Про те, що відбувалося 20 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1093: росіяни обстрілюють Україну і тиснуть під Покровськом