Хронологія війни — день 1093: росіяни обстрілюють Україну і тиснуть під Покровськом

Онлайн-хроніка війни в Україні сьогодні – 20 лютого. На 1093-й день вторгнення росіяни обстріляли Херсон і сповільнилися на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1093 дні. Минулої доби росіяни здійснили 106 спроб прорвати українську оборону, а Покровський напрямок, як і раніше, залишається найбільш пріоритетним для загарбників.

Як проходить 1093-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину – всі ці та інші військові новини 20 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Декілька російських стратегічних бомбардувальників піднялися в повітря. Якщо виліт бойовий, то залежно від місця запуску, ракети будуть у повітряному просторі України орієнтовно після 6:00 або 8:00.

1:00 Росіяни завдали удару авіабомбою по багатоповерхівці в Херсоні.

00:00 Росія влаштувала традиційний нічний обстріл України. Вибухи чули у Києві та області, а також повідомлялося про приліт авіабомби по житловій багатоповерхівці у Херсоні. Крім того, в море виведено три носії ракет "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет.

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З ситуацією в Україні 17 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1090: росіяни тиснуть під Покровськом, а Трамп говорить про швидкі переговори.

Про новини та події 18 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1091: обстріли Києва та бої на Покровському напрямку

Про те, що відбувалося 19 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1092: обстріл Одеси та нові заяви Трампа