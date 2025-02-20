Під завалами шукають людей, зруйновано 10 поверхів під'їзду. Як виглядає атакований РФ дім у Херсоні (фото та відео)

Зруйновано 15 квартир

В ніч на четвер, 20 лютого, росіяни вдарили по десятиповерхівці у Херсоні керованою авіабомбою. Станом на ранок відомо про шестеро постраждалих, серед них двоє підлітків. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами перебуває жінка, ймовірно, мама підлітків.

Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російською бомбою зруйновано 15 квартир з першого по десятий поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях вибило шибки.

"Нині відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі. У лікарні знаходяться двійнята – хлопчик і дівчинка, яким по 14 років. Їх стан медики оцінюють як задовільний. Також шпиталізували 47-річного чоловіка, який перебував в кімнаті чергового автостоянки неподалік місця "прильоту". Він дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги", — уточнив чиновник.

Ще трьом чоловікам медики надали допомогу на місці. У них контузії, в одного з постраждалих забій голови.

Під завалами ще можуть бути люди, триває розбір завалів і пошук потерпілих. На місці працюють близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це – рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.

За інформацією "Суспільне Херсон", під завалами шукають жінку, ймовірно — мати постраждалих підлітків. Опубліковано фото з місця.

Як повідомляв "Телеграф", крім удару по Херсону, росіяни в ніч проти 20 лютого обстріляли також Харківську область ракетами "Калібр". Крім того, над Києвом та областю чули роботу ППО через наліт безпілотників.