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Постраждалих стало більше, серед них — дитина. Як Одеса переживає наслідки атаки (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Наслідки атаки по Одесі
Наслідки атаки по Одесі. Фото Колаж "Телеграфа"

Пошкоджено дитячу поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі

Пізно ввечері у вівторок, 18 лютого, росіяни завдали масованого удару по густонаселеному району Одеси, кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram, що ворог масовано атакував дронами Одесу та район, працювали Сили ППО.

"Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі. Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості", — йдеться у повідомленні.

Крім того, через наслідки ударів в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює на генераторах. У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів.

У ДСНС опублікували фото та відео масштабних руйнувань, завданих російськими безпілотниками. Пожежі, що виникли після обстрілів, ліквідовували рятувальники та добровольці Асоціації пожежників України.

Як повідомляв "Телеграф", після атаки на Одещину, у трьох регіонах півдня України почалися проблеми зі світлом, теплопостачанням та водопостачанням. Окрім Одеської області, вони торкнулися також Миколаївської та Херсонської.

Теги:
#Одеса #Дитина #Постраждалі #Атака