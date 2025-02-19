Без світла й опалення сотні будинків. Одесу масовано атакували дронами (фото та відео)

Росія продовжує бити по мирних жителях

З вечора та в ніч на середу, 19 лютого, росіяни завдали масованого удару по Україні. Зокрема вони вдарили по густонаселеному району Одеси. Відомо про одного постраждалого, проте без електро-, водо, та теплопостачання залишилося багато будинків, поліклініки та обʼєкти соціальної інфраструктури.

Мер Одеси Геннадій Труханов написав у Telegram, що внаслідок ворожої атаки без світла та опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови — понад 500 будинків. Крім того, пошкоджено дитячу поліклініку та дитячий садок.

"Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні", — додав мер.

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Зранку районна адміністрація прийматиме заяви від мешканців пошкоджених квартир. Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють комунальні служби.

"Сьогодні, 19 лютого, заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей — до покращення ситуації. Працюватимуть пункти обігріву та пункти незламності, де можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю", — додав Труханов.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 лютого росіяни завдали удару дронами по Києву. Через це сталося займання на складському приміщенні.