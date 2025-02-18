Одеса, Запоріжжя та Суми під ударом: росіяни запустили десятки дронів по Україні (фото, відео)

Через вибухи почалися перебої зі світлом

Вже традиційно з настанням ночі росіяни влаштовують масштабну атаку дронами. Станом на 23:10 у повітряному просторі України перебувало понад 70 безпілотників.

За даними моніторингових груп, вибухи пролунали в Одесі та Запоріжжі, після чого там почали спостерігатися перебої зі світлом. Також повідомлялося про обстріл Сум.

Тим часом у місцевих telegram-каналах повідомляють, що над Одесою піднімається сильна заграва, а місцеві жителі говорять про удар по одній із міських лікарень. Крім того, є інформація про знеструмлення низки тролейбусів, через що багато жителів не можуть дістатися додому.

При цьому монітори повідомляють, що на місто летять ще щонайменше чотири БПЛА.

Своєю чергою, в.о. мера Сум Артем Кобзар повідомив про те, що у передмісті сталося падіння російського дрона на об’єкт цивільної інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

У Запоріжжі безпілотник упав у приватному секторі, а голова ОВ Іван Федоров показав фото з місця прильотів. Про постраждалих не повідомлялося, але, крім загрози БПЛА над містом, також зберігається загроза застосування КАБ.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 18 лютого росіяни завдали удару дронами по Києву. Через це стався спалах на складському приміщенні.