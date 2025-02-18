Одесса, Запорожье и Сумы под ударом: россияне запустили десятки дронов по Украине (фото, видео)
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Из-за взрывов начались перебои со светом
Уже традиционно с наступлением ночи россияне устраивают масштабную атаку дронами. По состоянию на 23:10 в воздушном пространстве Украины находилось более 70 беспилотников.
Согласно данным мониторинговых групп, взрывы прогремели в Одессе, и Запорожье, после чего там начали наблюдаться перебои со светом. Также сообщалось об обстрелах Сум.
Тем временем в местных telegram-каналах сообщают, что над Одессой поднимается сильное зарево, а местные жители говорят об ударе по одной из городских больниц. Помимо того, есть информация об обесточивании ряда троллейбусов, из-за чего многие жители не могут добраться домой.
При этом мониторы сообщают, что на город летят еще по меньшей мере четыре БПЛА.
В свою очередь и.о. мэра Сум Артем Кобзар сообщил о том, что в пригороде произошло падение российского дрона на объект гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.
В Запорожье беспилотник упал в частном секторе, а глава ОВА Иван Федоров показал фото с места прилетов. О пострадавших не сообщалось, но помимо угрозы БПЛА над городом также сохраняется угроза применения КАБ.
Как сообщалось ранее, в ночь на 18 февраля россияне нанесли удар дронами по Киеву. Из-за этого произошло возгорание на складском помещении.