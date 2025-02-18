Пострадала мама с детьми. Под Кропивницким "шахед" влетел в многоэтажку (фото)

Россияне атакуют многоэтажки по ночам, когда люди спят в своих квартирах

В ночь на вторник, 18 февраля, российский беспилотник ударил в многоэтажку в городе Долинская Кировоградской области. Пострадали двое детей и их мама.

Об этом сообщает Кировоградская ОВА. Им сразу оказали медицинскую помощь, старшая девочка в госпитализации не нуждалась.

Как добавил начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, из-за вражеского удара были эвакуированы жители из 38 квартир. На месте работают все соответствующие службы.

Также россияне атаковали беспилотниками и Кропивницкий район. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Напомним, поздно вечером 17 февраля, российская армия беспилотниками атаковала Киев. В Святошинском районе упали обломки вражеского БПЛА. Произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Также пылали автомобили во дворе жилого дома рядом. Пожар произошел в складском помещении, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 17 февраля россияне также массированно обстреляли дронами Украину. Взрывы раздавались в Киеве и области, Харькове и Запорожье.