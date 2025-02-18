Постраждала мама з дітьми. Під Кропивницьким "шахед" влетів у багатоповерхівку (фото)

Росіяни атакують багатоповерхівки ночами, коли люди сплять у своїх квартирах

В ніч на вівторок, 18 лютого, російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська Кіровоградської області. Постраждали двоє дітей та їх мама.

Про це повідомляє Кіровоградська ОВА. Їм одразу надали медичну допомогу, старша дівчинка госпіталізації не потребувала.

Як додав начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, через ворожий удар було евакуйовано мешканців з 38 квартир. На місці працюють всі відповідні служби.

Також росіяни атакували безпілотниками й Кропивницький район. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 лютого, російська армія безпілотниками атакувала Київ. У Святошинському районі впали уламки ворожого БпЛА. Сталося займання на території промислового підприємства. Також палали автівки у дворі житлового будинку поруч. Пожежа сталася у складському приміщенні, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 17 лютого росіяни також масовано обстріляли дронами Україну. Вибухи лунали у Києві та області, Харкові та Запоріжжі.