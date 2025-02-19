Без света и отопления сотни домов. Одессу массированно атаковали дронами (фото и видео)

Россия продолжает бить по мирным жителям

С вечера и в ночь на среду, 19 февраля, россияне нанесли массированный удар по Украине. В частности, они ударили по густонаселенному району Одессы. Известно об одном пострадавшем, однако без электро-, водо и теплоснабжения осталось много домов, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в Telegram, что в результате вражеской атаки без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки — более 500 домов. Кроме того, повреждены детская поликлиника и детский сад.

"Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице", — добавил мэр.

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Рано утром районная администрация будет принимать заявления от жильцов поврежденных квартир. Над ликвидацией последствий российской атаки действуют коммунальные службы.

"Сегодня, 19 февраля, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей — до улучшения ситуации. Работать будут пункты обогрева и пункты несгибаемости, где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая", — добавил Труханов.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 февраля россияне нанесли удар дронами по Киеву. Из-за этого произошло возгорание на складском помещении.