Взрыв в Николаеве забрал жизни троих военных: стали известны их личности (фото)
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Они отдали свою жизнь, исполняя долг перед Родиной, защищая Украину от смертельной угрозы мин
В Николаеве в результате врзрыва 14 февраля погибли трое военных Центра противоминной деятельности. Мощный взрыв в тот день прогремел в центре города.
Об этом сообщает Национальный оператор противоминной деятельности Ukrainian Demining Services, Центр противоминной деятельности. Отмечается, что среди жертв двое мужчин и одна женщина.
"Ужасный теракт в Николаеве унес жизни Вадима, Елены и Евгения. Наши коллеги — военнослужащие Центра противоминной деятельности", — говорится в сообщении.
В Центре противоминной деятельности высказались о происшествии.
"С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем о трагической гибели трех военнослужащих Центра противоминной деятельности, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов", — написали в Центре противоминной деятельности.
Предыстория
В пятницу, 14 февраля, на улице Пограничной в Николаеве вблизи общепита прогремел взрыв.
Вскоре в сети появилось видео, на котором можно увидеть последние секунды перед взрывом и непосредственно его момент. Видно, что рядом с эпицентром взрыва находилась группа мужчин в военной форме. При этом, в подписи под видео утверждалось, что взрыв якобы устроила женщина, приехавшая в Николаев из города Горишни Плавни Полтавской области. Авторы канала называют ее "террористкой-смертницей". По их данным, женщина оставила в хостеле ребенка, который ждал ее возвращения.
В Центре противодействия дезинформации опровергли распространенную в соцсетях информацию о причинах взрыва в Николаеве.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 февраля россияне нанесли удары по Николаеву. В результате пострадал один человек, а также вспыхнуло несколько пожаров, были повреждены инфраструктурные и гражданские объекты.