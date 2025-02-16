После атаки российских беспилотников в Николаеве вспыхнули пожары, есть пострадавший

В результате удара пострадавший и повреждение

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля атаковали Николаев, где недавно произошел взрыв на улице, ударными беспилотниками. По меньшей мере, один человек пострадал, после атаки вспыхнуло несколько пожаров, были повреждены инфраструктурные и гражданские объекты.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Информацию подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"В Николаеве в результате атаки шахедов возник пожар, есть повреждение магазина. На данный момент известно об одном пострадавшем. Все службы работают", — написал Ким.

Чуть позже Сенкевич подтвердил информацию об атаке оккупантов. Он отметил, что начались работы по фиксации и ликвидации последствий.

"Уже отрабатываем. Коммунальные службы начали обследование территории для фиксации и ликвидации последствий атаки", – отметил он.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" пишет, что после атаки есть повреждения инфраструктуры и гражданских зданий. Один из ударных беспилотников упал в центре города.

"Есть пожары, повреждения различных инфраструктурных и гражданских объектов. Есть приход прямо на Центральном проспекте, на движение транспорта не должно повлиять. Вся информация уточняется, с утра будет понятно больше", – говорится в сообщении.

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Также ранее "Телеграф" сообщал, что враг запустил ракеты по Полтавщине и повредил объект инфраструктуры. Графики почасового отключения используются для уменьшения нагрузки на сети.