В Мелитополе прогремели взрывы: россияне запутались в заявлениях

В Мелитополе неспокойно

В захваченном россиянами Мелитополе прогремели взрывы. По данным оккупантов, там ПВО якобы сбила ракету, но позже они передумали и сообщили о БПЛА.

Об этом проинформировал местный мониторинговый канал "Гнилая черешня". По его информации, взрывы прогремели на южных окрестностях города.

"Южные окрестности и аэродром – привет! Как чувствует себя ПВО? Мы можем еще чем помочь?", — говорится в сообщении.

Согласно данным россиян, над городом якобы был сбит разведывательный беспилотник самолетного типа. Примечательно, что до этого они написали о сбитии ракеты.

По данным канала РИА-Мелитополь взрывы отчетливо слышали в центре города, после чего на улицах были замечены экипажи экстренных служб. Однако не совсем понятно, идет ли речь о том же взрыве или об еще одном.

Как сообщалось ранее, в Киеве ночью на 12 февраля прогремели взрывы. Россияне попытались атаковать столицу баллистическими ракетами из района Брянска, мониторы сообщали по меньшей мере о двух скоростных целях на город.

Позже стало известно, что из-за обстрела пострадали офисы каналов "ДОМ" и "FreeДОМ", которые работают в основном на аудиторию оккупированных территорий.