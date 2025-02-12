У Мелітополі пролунали вибухи: росіяни заплуталися у заявах

У Мелітополі неспокійно

У захопленому росіянами Мелітополі пролунали вибухи. За даними окупантів, там ППО нібито збило ракету, але пізніше вони передумали та повідомили про БПЛА.

Про це повідомив місцевий моніторинговий канал "Гнила черешня". За його інформацією, вибухи пролунали на південних околицях міста.

"Південні околиці та аеродром – привіт! Як почувається ППО? Ми можемо ще чимось допомогти?", — йдеться у повідомленні.

За даними росіян, над містом нібито було збито розвідувальний безпілотник літакового типу. Примітно, що раніше вони написали про збиття ракети.

За даними каналу РІА-Мелітополь, вибухи чітко чули в центрі міста, після чого на вулицях були помічені екіпажі екстрених служб. Однак не зовсім зрозуміло, чи йдеться про той самий вибух, чи про ще один.

Як повідомлялося раніше, у Києві вночі на 12 лютого пролунали вибухи. Росіяни спробували атакувати столицю балістичними ракетами з району Брянська, монітори повідомляли щонайменше про дві швидкісні цілі на місто.

Пізніше стало відомо, що через обстріл постраждали офіси каналів "ДОМ" та "FreeДОМ", які працюють в основному на аудиторію окупованих територій.