Среди раненых – ребенок. Новые подробности удара баллистикой по Киеву (фото и видео)

В Оболонском районе есть разрушения в двух офисных зданиях

В ночь на среду, 12 февраля, россияне атаковали Киев. По предварительным данным, они применили баллистические ракеты, известно об одном погибшем и четверых пострадавших.

Обновление Количество раненых в Оболонском районе возросло до четырех, — ГСЧС. Пожар частично разрушенного офисного здания спасатели ликвидировали.

Как сообщил март столицы Виталий Кличко, погибшего человека обнаружили в Оболонском районе. Также там трое пострадавших, среди которых 9-летняя девочка.

"В Оболонском районе пока один погибший. Но уже трое пострадавших, двух из них медики госпитализировали, одному — оказали помощь на месте", — написал Кличко в Telegram.

На месте удара побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фотографии и видео последствий российской атаки.

Обратите внимание: Хронология войны — день 1085: бои под Покровском и взрывы в Николаеве

В ГСЧС проинформировали, что спасатели ликвидируют последствия ракетной атаки РФ в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах. На местах работают более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар, он ликвидирован

произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар, он ликвидирован Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован

произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается

Из-за последствий российских обстрелов местами в Оболонском районе исчезло электроснабжение. Об этом сообщило "Суспільне".

Как сообщал "Телеграф", вечером 11 февраля в Кривом Роге прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, россияне ударили по городу баллистической ракетой из Крыма.