Після атаки російських безпілотників у Миколаєві спалахнули пожежі, є постраждалий

Внаслідок удару є постраждалий та пошкодження

Російські окупанти в ніч на 16 лютого атакували Миколаїв, де нещодавно стався вибух на вулиці, ударними безпілотниками. Щонайменше одна людина постраждала, після атаки спалахнуло кілька пожеж, було пошкоджено інфраструктурні та цивільні об'єкти.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого. Всі служби працюють", – написав Кім.

Трохи пізніше Сенкевич підтвердив інформацію про атаку окупантів. Він зазначив, що почалися роботи з фіксації та ліквідації наслідків.

"Вже відпрацьовуємо. Комунальні служби почали обстеження території для фіксації і ліквідації наслідків атаки", – зазначив він.

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" пише, що після атаки є пошкодження інфраструктури та цивільних будівель. Один з ударних безпілотників впав у центрі міста.

"Є пожежі, пошкодження різних інфраструктурних та цивільних об'єктів. Є приход прямо на Центральному проспекті, на рух транспорту не повинно вплинути. Вся інформація уточнюється, з ранку буде зрозуміло більше", – сказано у повідомленні.

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Також раніше "Телеграф" повідомляв, що ворог запустив ракети по Полтавщині та пошкодив об'єкт інфраструктури. Графіки погодинного відключення використовують для зменшення навантаження на мережі.