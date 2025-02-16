Вибух у Миколаєві забрав життя трьох військових: стали відомі їхні особи (фото)

Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін

У Миколаєві внаслідок вибуху 14 лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності. Потужний вибух того дня пролунав у центрі міста.

Про це повідомляє Національний оператор протимінної діяльності Ukrainian Demining Services, Центр протимінної діяльності. Зазначається, що серед жертв двоє чоловіків та одна жінка.

"Жахливий теракт у Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги — військовослужбовці Центру протимінної діяльності", — йдеться у повідомленні.

У Центрі протимінної діяльності висловилися про подію.

"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів", — написали в Центрі протимінної діяльності.

Передісторія

У п’ятницю, 14 лютого, на вулиці Прикордонній у Миколаєві поблизу громадського харчування пролунав вибух.

Незабаром у мережі з’явилося відео, на якому можна побачити останні секунди перед вибухом і його момент. Видно, що поряд із епіцентром вибуху знаходилася група чоловіків у військовій формі. У підписі під відео стверджувалося, що вибух нібито влаштувала жінка, яка приїхала до Миколаєва з міста Горішні Плавні Полтавської області. Автори каналу називають її "терористкою-смертницею". За їхніми даними, жінка залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення.

У Центрі протидії дезінформації спростували поширену в соцмережах інформацію про причини вибуху у Миколаєві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 лютого росіяни завдали ударів по Миколаєву. В результаті постраждала одна людина, а також спалахнуло кілька пожеж, було пошкоджено інфраструктурні та цивільні об’єкти.