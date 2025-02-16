Вибух у Миколаєві забрав життя трьох військових: стали відомі їхні особи (фото)
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Вони віддали своє життя, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною, захищаючи Україну від смертельної загрози мін
У Миколаєві внаслідок вибуху 14 лютого загинули троє військових Центру протимінної діяльності. Потужний вибух того дня пролунав у центрі міста.
Про це повідомляє Національний оператор протимінної діяльності Ukrainian Demining Services, Центр протимінної діяльності. Зазначається, що серед жертв двоє чоловіків та одна жінка.
"Жахливий теракт у Миколаєві забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги — військовослужбовці Центру протимінної діяльності", — йдеться у повідомленні.
У Центрі протимінної діяльності висловилися про подію.
"З глибоким сумом та болем у серці повідомляємо про трагічну загибель трьох військовослужбовців Центру протимінної діяльності, які віддали своє життя, виконуючи свій військовий обов’язок перед Батьківщиною. Внаслідок жорстокого терористичного акту Україна втратила мужніх воїнів", — написали в Центрі протимінної діяльності.
Передісторія
У п’ятницю, 14 лютого, на вулиці Прикордонній у Миколаєві поблизу громадського харчування пролунав вибух.
Незабаром у мережі з’явилося відео, на якому можна побачити останні секунди перед вибухом і його момент. Видно, що поряд із епіцентром вибуху знаходилася група чоловіків у військовій формі. У підписі під відео стверджувалося, що вибух нібито влаштувала жінка, яка приїхала до Миколаєва з міста Горішні Плавні Полтавської області. Автори каналу називають її "терористкою-смертницею". За їхніми даними, жінка залишила в хостелі дитину, яка чекала на її повернення.
У Центрі протидії дезінформації спростували поширену в соцмережах інформацію про причини вибуху у Миколаєві.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 лютого росіяни завдали ударів по Миколаєву. В результаті постраждала одна людина, а також спалахнуло кілька пожеж, було пошкоджено інфраструктурні та цивільні об’єкти.