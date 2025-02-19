Хронология войны — день 1092: обстрел Одессы и новые заявления Трампа

Онлайн-хроника войны в Украине сегодня – 19 февраля. На 1092 день вторжения россияне обстреливают Одессу, а Трамп высказался после встречи делегаций в Саудовской Аравии

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1092-й день. За минувшие сутки оккупанты атаковали с воздуха Киев, Одессу и Сумы. На фронте же враг 144 раза атаковал позиции ВСУ, а Покровское направление остается самым горячим.

Как проходит 1092-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение за последний час — все эти и другие военные новости 19 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В Одессе прогремели повторные взрывы. Сообщается, что в городе исчезло электричество.

00:00 На Покровском направлении, с начала минувших суток, противник 43 раза атаковал в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Проминь, Песчаное, Котлино, Надеевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка. Наши защитники отразили 32 штурма, еще 11 боеприкосновений продолжаются до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

Между тем, президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений после переговоров делегации РФ и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. В частности, он отметил, что убежден в стремлении РФ к миру, а также отметил необходимость выборов в Украине. В то же время, он добавил, что не против европейских военных в Украине, но американских не будет.

О том, что происходило 16 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1089: обострение на фронте и беда с отоплением в Николаеве

С ситуацией в Украине 17 февраля можно ознакомиться в этом материале:Хронология войны — день 1090: россияне давят под Покровском, а Трамп говорит о скорых переговорах.

О новостях и событиях 18 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1091: обстрелы Киева и бои на Покровском направлении