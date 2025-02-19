Пострадавших стало больше, среди них ребенок. Как Одесса переживает последствия атаки (фото и видео)

Повреждены детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили

Поздно вечером во вторник, 18 февраля, россияне нанесли массированный удар по густонаселенному району Одессы, количество пострадавших возросло до четырех человек. Повреждена гражданская инфраструктура.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил в Telegram, что враг массированно атаковал дронами Одессу и район. Работали Силы ПВО.

"В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили. Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за последствий ударов в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает на генераторах. В Киевском районе Одессы приостановлено теплоснабжение части потребителей.

В ГСЧС опубликовали фото и видео масштабных разрушений, нанесенных российскими беспилотниками. Пожары, возникшие после обстрелов, были ликвидированы спасателями и добровольцами Ассоциации пожарных Украины.

Как сообщал "Телеграф", после атаки на Одесчину, в трех регионах юга Украины начались проблемы со светом, теплоснабжением и водоснабжением. Кроме Одесской области, они коснулись Николаевской и Херсонской.