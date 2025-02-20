Росіяни зруйнували багатоповерхівку у Херсоні: серед постраждалих діти (фото, відео)

Розбори завалів продовжуються

Російські окупанти скинули авіабомбу на Херсон. Вона потрапила в житлову багатоповерхівку, через що частина будівлі обвалилася.

Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, на місці працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 2:00 відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких двоє двійнят віком 13 років, їхня мати швидше за все перебуває під завалами. Один чоловік отримав травми голови та ніг, другий – травму голови, а у третього акубаротравма, тобто контузія.

За даними голови міської військової адміністрації Руслана Мрочка, бомба потрапила до будівлі на рівні восьмого поверху. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами, про загиблих не повідомляли.

Крім того, там показали світлини з місця прильотів. На них видно, що після вибуху частина будівлі осипалась.

Як повідомлялося раніше, крім удару по Херсону, росіяни в ніч проти 20 лютого обстріляли також Харківську область ракетами "Калібр". Крім того, над Києвом та областю чули роботу ППО через наліт безпілотників.