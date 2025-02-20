Россияне разрушили многоэтажку в Херсоне: среди пострадавших дети (фото, видео)

Разборы завалов продолжаются

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на Херсон. Она попала в жилую многоэтажку, из-за чего часть здания обвалилась.

Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, на месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 2:00 известно о пятерых пострадавших, среди которых двое двойняшек в возрасте 13 лет, их мать скорее всего находится под завалами. Один мужчина получил травмы головы и ног, второй травму головы, а у третьего акубаротравма, то есть контузия.

По данным главы городской военной администрации Руслана Мрочко, бомба попала в здание на уровне восьмого этажа. Спасатели продолжают искать людей под завалами, о погибших не сообщалось.

Кроме того, там показали фотографии с места прилетов. На них видно, что после взрыва часть здания обвалилась.

Как сообщалось ранее, помимо удара по Херсону, россияне в ночь на 20 февраля обстреляли также Харьковскую область ракетами "Калибр". Кроме того, над Киевом и областью слышали работу ПВО из-за налета беспилотников.