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Ракетна атака по Україні: росіяни запускали крилаті ракети (оновлено)

Автор
Антон Корж
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Ворог атакує Україну крилатими ракетами Новина оновлена 20 лютого 2025, 08:48
Ворог атакує Україну крилатими ракетами. Фото Колаж "Телеграфу"

Російські окупанти знову намагаються цілитися по енергетиці Українивійна

Російські окупанти вранці 20 лютого вчергове влаштували ракетну атаку на Україну. Зокрема, над Україною було помічено кілька ракет, також очікувалися пуски Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Мішенню ворог вчергове обрав об'єкти енергетичної інфраструктури – ті самі, про які нещодавно брехав Лавров.

08:00 По Україні пішли відбої, масованої ракетної атаки не було. Російські борти повернулися на місце дислокації.

07:10 Все ще жодних слідів ракетних пусків. Скоріше за все, росіяни проводили імітацію.

06:35 Ту-95МС взяли зворотний курс від Каспійського моря. Поки що невідомо, чи були ракетні пуски: один з рубежів вони покинули, щонайменше ще один буде на зворотньому шляху.

06:25 Дорозвідка по крилатих ракетах, друга група ракет також припинила існування. Встановлюється тип ракет, це могла бути перша група Х-101, запущена росіянами з-під Енгельсу.

06:20 Перші крилаті ракети увійшли у повітряний простір України в Харківській області. Одна з груп локаційно втрачена на території Харківської області, інша летить курсом на Полтавську область.

Нагадаємо, що вранці 1 лютого росіяни влаштували спробу ракетної атаки на Україну. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню для нападу росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру. А перед цим масовано обстріляли Україну балістичними ракетами.

11 лютого російські окупанти також влаштували чергову ракетну атаку на Україну. На відміну від минулих разів, вони запустили спершу крилаті ракети "Калібр" з району Новоросійська. Також росіяни здійснили пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС, пролунали вибухи на Полтавщині.

При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами. Таким чином окупанти намагалися підготувати ранкову ракетну атаку.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Вибухи #Ракетна атака