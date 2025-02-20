Ракетная атака по Украине: россияне запустили крылатые ракеты (обновляется)

Российские оккупанты снова пытаются целиться по энергетике Украины

Российские оккупанты утром 20 февраля в очередной раз устроили ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Мишенью враг в очередной раз избрал объекты энергетической инфраструктуры – те самые, о которых недавно лгал Лавров.

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06:35 Ту-95МС взяли обратный курс от Каспийского моря. Пока неизвестно, были ли ракетные пуски: один из рубежей они покинули, по меньшей мере, еще один будет на обратном пути.

06:25 Доразведка по крылатым ракетам, вторая группа ракет также прекратила существование. Устанавливается тип ракет, это могла быть первая группа Х-101, запущенная россиянами из-под Энгельса.

06:20 Первые крылатые ракеты вошли в воздушное пространство Украины в Харьковской области. Одна из групп локационно утрачена на территории Харьковской области, другая летит курсом на Полтавскую область.

Напомним, что утром 1 февраля россияне устроили попытку ракетной атаки в Украину. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью для нападения россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. А перед этим массированно обстреляли Украину баллистическими ракетами.

11 февраля российские оккупанты также устроили очередную ракетную атаку на Украину. В отличие от прошлых раз они запустили сначала крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска. Также россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС, раздались взрывы в Полтавской области.

При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами. Таким образом, оккупанты пытались подготовить утреннюю ракетную атаку.