Под завалами ищут людей, разрушены 10 этажей подъезда. Как выглядит атакованный РФ дом в Херсоне (фото и видео)

Разрушено 15 квартир

В ночь на четверг, 20 февраля, россияне ударили по десятиэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой. По состоянию на утро известно о шести пострадавших, среди них двое подростков. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами находится женщина, вероятно, мама подростков.

Как сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, российской бомбой разрушены 15 квартир с первого по десятый этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 квартирах выбило стекла.

"В настоящее время известно о 6 пострадавших, двоих из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания. В больнице находятся двойняшки — мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Также госпитализировали 47-летнего мужчину, который находился в комнате дежурного автостоянки возле места прилета. Он получил обломочное ранение и перелом кости ноги", – уточнил чиновник.

Еще троим мужчинам медики оказали помощь на месте. У них контузии, у одного из пострадавших ушиб головы.

Под завалами еще могут быть люди, ведется разбор завалов и поиск пострадавших. На месте работает около 120 человек и 35 единиц техники. Это – спасатели, полиция, врачи, коммунальщики, волонтеры, городские власти.

По информации "Суспільне Херсон", под завалами ищут женщину, вероятно, мать пострадавших подростков. Опубликованы фото с места.

Как сообщал "Телеграф", помимо удара по Херсону, россияне в ночь на 20 февраля обстреляли также Харьковскую область ракетами "Калибр". Кроме того, над Киевом и областью слышали работу ПВО из-за налета беспилотников.