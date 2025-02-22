Хронология войны — день 1095: Россия снова атакует дронами, а Трамп уже готовится праздновать мир

22 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. Новые тревожные заявления долетают в Украину из США, но есть и позитивные новости

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1095 дней. За прошедшие сутки россияне предприняли около сотни попыток прорвать украинскую оборону, при этом Курское и Покровское направления остаются самыми "горячими" на фронте.

Как проходит 1095-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 22 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских дронов, в частности, ПВО работает под Киевом и в Днепре.

Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Курской области 22.02.2025

Карта боевых действий на Покровском направлении 22.02.2025

О новостях и событиях 19 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1092: обстрел Одессы и новые заявления Трампа

О том, что происходило 20 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1093: россияне обстреливают Украину и давят под Покровском

С ситуацией в Украине 21 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1094: россияне атакуют дронами и раскачивают "протесты" в Украине