Выспался и пошел на войну: боец ВСУ о боях в Чернобыле, ранении и сноубординге на протезе

Россияне так часто переписывали свою историю, что забыли с кем связались.

"Я могу изменить то, что у меня нет ноги? Нет. Так чего я буду париться?" — говорит военный с Полтавщины Максим Доценко с позывным "Доц". Но, несмотря на такую философию "легкого" отношения к жизни, на долю парня выпали отнюдь не легкие испытания. Максим дважды был на российско-украинской войне : впервые, как участник АТО и вторично, как мобилизованный в первые дни широкомасштабного вторжения. Военный прошел самые горячие точки фронта: Бахмутское направление, Зайцево, а также Чернобыль и получил тяжелое ранение. Свою историю "Доц" рассказал "Телеграфу".

Мгновенная мобилизация

В 2017 году Максим Доценко после прохождения срочной службы подписал контракт с ВСУ и попал в зону АТО. После завершения службы парень открыл свой бар в столице. Но "ударил" коронавирус и с бизнесом пришлось попрощаться. Максим уезжает в Бельгию, а за год до начала полномасштабного вторжения возвращается в Украину. Говорит, что известие о начале "большой" войны застало его в гостях у матери на Полтавщине.

– 23 февраля мне позвонили из военкомата и пригласили прийти и отметиться. А утром 24 февраля я услышал два взрыва на Миргородском аэродроме. От меня это километров 30, но взрывы были хорошо слышны. Мама включила телевизор, а потом говорит: "Война началась", — вспоминает военный.

Мобилизовали "Доца" буквально мгновенно.

– Мы с мамой начали думать что делать но я сказал: "Дай еще немного выспаться, военкомат все равно с восьми утра работает". И потом после начала войны я еще два часа спал. Потом проснулся, собрал вещи и пошел в военкомат. В 8.30 я уже прошел медкомиссию. В кабинеты медиков не было особых очередей: отвечаешь на 2 вопроса, "пригоден", все иди дальше. В тот же день была выбрана часть, куда меня будут отправлять и собственное направление, — рассказывает парень.

Максим вошел в штат 72-й отдельной механизированной бригады. С какой мотивацией шел защищать Украину? Без лишнего пафоса военный уверяет – это работа.

– В тот момент вообще не было понятно, что происходит. Было отношение скорее как к работе. Раньше ведь я проходил срочную службу и был на контракте и относился к этому как к работе. Появилась работа и ты просто собрался и ушел, — объясняет "Доц".

Первая командировка – Чернобыль. Там же, в знаменитом Рыжем лесу, окапывались рашистские оккупанты.

– Там находились российские подразделения, которые были тылом для тех, кто пошел в наступление на Киев, – говорит Максим.

Из Чернобыля рашистам нечего было забирать с собой, кроме лучевой болезни, так что оккупанты нарезали сотни килограммов высоковольтных проводов, которые явно хотели продать в России. Именно такую "добычу", по словам Максима, украинские военные находили в чернобыльских блиндажах россиян.

– Но вот что интересно: у нас конечно были счетчики Гейгера, мы были в двух километрах от реактора, и честно говоря, там радиационный фон даже ниже, чем в Киеве на Выдубичах, – говорит военный.

"Думал как бы ни отключиться"

После Чернобыля "Доц" попадает в ад войны – Бахмутское направление, вблизи Углегорской ТЭС.

– Это не сравнить с АТО: интенсивность, виды вооружения, количество людей, всего больше. Но самая большая ошибка это недооценка противника. Были там и подготовленные подразделения, которые скоординированы даже лучше нас, потому что у них было больше дронов, больше артиллерии. А были и такие, которые не могли скоординироваться. Доходило до того, что они начинали друг в друга стрелять, потому что не могли понять, в какую сторону воевать, — вспоминает "Доц".

На Донбассе Максим несет службу стрелком-санитаром, так что его обязанность быть там, где горячее всего.

– Это такая смежная должность. Ты вместе со всеми заходишь на позиции, и если кого-то ранили, чтобы долго не решать, кто идет за раненым, всегда идет стрелок-санитар. Так требует должность. Под артиллерийским огнем приходилось очень быстро бегать, причем в одну сторону ты бежишь налегке, а назад уже с кем-то на плечах, — объясняет военный.

Однако в августе 2022 года тяжелым трехсотым стал Максим.

– Это произошло 14 августа. Утром до обеда были артиллерийские обстрелы. Потом где-то с двух часов дня у нас начался прямой контакт: враг был на расстоянии 100 метров, а на некоторых участках на расстоянии 20-30 метров. Ближе к вечеру шла уже перестрелка в окопах. В то же время на нас давили с флангов и авиация заходила. Около семи вечера прилетело по мне. Я заполз в блиндаж, подошел мой товарищ Евгений и помог наложить турникет, а потом убежал дальше отстреливаться. Полтора часа я ждал пока меня заберут. В это время больше всего думал как бы ни отключиться, потому что были большие кровопотери. Потом, когда меня все же забрали, тянули по окопам, и протащили по телу Евгения, который помог мне с турникетом. Он погиб прямо возле блиндажа, – вспоминает военный.

С протезом на сноуборде

В госпитале Максиму ампутировали ногу и стабилизировали. Какие мысли были, когда столкнулся с новой реальностью?

– Знаете, у меня не было вообще никакой депрессии, – рассказывает Максим. – На следующий день после ампутации я уже искал себе принты на протез. Есть такая фраза: если что-то не устраивает – измени, а не можешь изменить – не парься. Могу ли я изменить то, что у меня нет ноги? Нет. Так что я буду париться?

При содействии волонтеров военный попал на протезирование в США и уже уверенно чувствует себя с искусственной конечностью. Мужчина уверяет, что привык быстро.

– Я с ним даже уже на сноуборде катался. Но обычно идет около полугода на то, чтобы научиться ходить на протезе тем, у кого ампутация выше колена, — объясняет "Доц".

А вот свыкнуться с фантомными болями было не так легко.

- Были очень жесткие фантомы: будто раскаленный гвоздь в ступню пытаются засунуть, или пальцы кто-то пережимает, — говорит военный.

Максим планирует вернуться в ВСУ.

– Стрелком-санитаром мне уже не быть, потому что я скорее буду обузой: сам в бронике едва буду ходить, а чтобы еще кого-то тащить за собой, это просто невозможно. Но я планирую получить профильное образование как психолог-реабилитолог и дальше работать в этой сфере, — уверяет парень.

На вопрос, почему украинская победа неотвратима, несмотря на все объективные трудности, Максим Доценко отвечает просто.

– Россияне просто так часто переписывали свою историю, что забыли с кем связались. Ну это мы им напомним, — резюмировал боец.

Получить помощь украинцам с инвалидностью можно на сайте организации EnableMe Ukraine. Вы можете задать вопросы эксперту и получить бесплатную помощь в сообществе EnableMe .