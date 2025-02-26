Хронологія війни — день 1099: росіяни атакують дронами та збавляють темп на фронті

26 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій з фронту. На 1099-й день війни росіяни влаштовують масштабні обстріли "шахедами" і менше тиснуть на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1099 днів. Росіяни зменшують темпи наступу на фронті, адже за минулу добу вони лише 90 разів намагались просунутись, зосереджуючись на Покровському та Курському напрямках. Водночас окупанти атакували Київ дронами.

Як проходить 1099-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення останнім часом – усі ці та інші воєнні новини 26 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни атакують Україну дронами. Вибухи було чутно у Києві, Харкові та у Сумах.

За даними Генштабу, протягом минулої доби шістнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Та 26 — на Покровському. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Про новини та події 23 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1096: нова жорстока кара на Курщині та форум у Києві

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1097: росіяни "святкують" річницю початку вторгнення масштабними обстрілами

З ситуацією в Україні 25 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1098: росіяни наступають на фронті і продовжують нічні обстріли