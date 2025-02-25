Хронологія війни — день 1098: росіяни наступають на фронті і продовжують нічні обстріли

25 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій з фронту. На 1098-й день війни росіяни влаштовують масштабні обстріли і тиснуть на фронті.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1098 днів. На фронті триває настання росіян, а Покровський напрямок залишається найгарячішим, навіть попри те, що кількість бойових зіткнень там зменшилася порівняно з попередніми днями.

Як проходить 1098-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення останнім часом – усі ці та інші воєнні новини 25 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни знову запустили понад 40 дронів Україною, а також є свідчення підготовки ракетного удару. На тлі цього у Дергачах (Харківська область) через вибух БПЛА двоє людей отримали поранення.

Про новини та події 22 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1095: авіаудар по Костянтинівці та погрози Трампа відключити Starlink

Про те, що відбувалося 23 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1096: нова жорстока кара на Курщині та форум у Києві

З ситуацією в Україні 24 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1097: росіяни "святкують" річницю початку вторгнення масштабними обстрілами