Хронология войны — день 1099: россияне атакуют дронами и сбавляют темп на фронте

26 февраля Телеграф продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. На 1099-й день войны россияне устраивают масштабные обстрелы "шахедами" и меньше давят на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1099 дней. Россияне сбавляют темпы наступления на фронте, ведь за прошедшие сутки они лишь 90 раз пытались продвинуться, сосредотачиваясь на Покровском и Курском направлениях. В то же время оккупанты атаковали Киев дронами.

Как проходит 1099-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение в последнее время – все эти и другие военные новости 26 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Четыре прилета дронов зафиксировано в Харькове, сообщил мэр Игорь Терехов. Один из них пришелся в жилую многоэтажку в Киевском районе, информация о пострадавших уточняется.

00:00 Россияне атакуют Украину дронами. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Сумах.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки шестнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. И 26 – на Покровском. Наибольшая активность российских оккупантов — в районах населенных пунктов Проминь, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надеевка, Преображенка и Андреевка.

Покровское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 23 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1096: новая жестокая казнь на Курщине и форум в Киеве

О том, что происходило 24 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1097: россияне "празднуют" годовщину начала вторжения масштабными обстрелами

С ситуацией в Украине 25 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1098: россияне наступают на фронте и продолжают ночные обстрелы