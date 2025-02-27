Хронология войны — день 1100: российские БПЛА летают над Украиной, а оккупанты давят под Покровском

27 февраля Телеграф продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. На 1100-й день войны россияне вновь запускают большое количество БПЛА и давят на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1100 дней. Оккупанты за прошедшие сутки совершили почти сотню штурмов, из которых большинство на Покровском направлении.

Как проходит 1100-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение в последнее время – все эти и другие военные новости 27 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Сенат Румынии принял документ, разрешающий сбивать дроны, которые вторгаются в воздушное пространство страны

00:00 В Киеве и пригородах слышали работу ПВО. В КГГА до этого сообщали об угрозе применения беспилотников.

О том, что происходило 24 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1097: россияне "празднуют" годовщину начала вторжения масштабными обстрелами

С ситуацией в Украине 25 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1098: россияне наступают на фронте и продолжают ночные обстрелы

О новостях и событиях 26 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1099: РФ сбавляет темп на фронте, а в Украине показали "Соглашение об ископаемых"