У Києві знову було гучно: ППО відпрацювала по російських безпілотниках

За даними моніторингових каналів, щонайменше один безпілотник перебував в районі Броварів

У Києві вночі 27 лютого було гучно. Повідомлялося про численні вибухи, російські безпілотники вчергове намагалися атакувати столицю, щонайменше один БПЛА фіксувався в районі Броварів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він просив мешканців столиці перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – написав він.

За даними моніторингових каналів, щонайменше один безпілотник перебував в районі Броварів, ще один БПЛА літав по території Київської області. Наразі не повідомлялося, чи є у збиття безпілотника (або безпілотників) якісь наслідки.

Нагадаємо, що у ніч на 26 лютого російські окупанти знову атакували Україну "шахедами", зокрема вибухи пролунали на Київщині. У Бучанському районі внаслідок атаки повністю згорів приватний будинок. Як виявилося, в епіцентрі подій виявився популярний телеведучий Володимир Остапчук та його родина.

Окрім цього, журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик загинула під час російської атаки на Київську область в ніч на середу, 26 лютого. Також загинув її чоловік — завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 26 лютого сталося чотири прильоти "шахедів" у Харкові. Один з них влетів у квартиру на другому поверсі 9-поверхівки у Київському районі, там виникла пожежа. На щастя, у квартирі нікого не було. Проте пошкоджено й третій поверх, постраждало двоє людей.