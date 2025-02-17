В Києві гучно: протиповітряна оборона збиває безпілотники росіян

За даними моніторингових каналів, на столицю прямували не менше трьох безпілотників

В Києві вночі з 16 на 17 лютого було гучно, повідомлялося про вибухи. Російські безпілотники вчергове спробували атакувати столицю, протиповітряна оборона знешкодила ворожі цілі.

Про вибухи повідомив мер Києва Віталій Кличко. Інформацію підтвердив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На Оболоні та на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Залишайтеся в укриттях!", – написав Кличко. Те ж саме закликав робити й очільник КМВА.

За даними моніторингових каналів, на столицю прямували не менше трьох безпілотників. Також приблизно 5-7 БПЛА перебувають на території Київської області. Цікаво, що моніторинг повідомив про дивний маршрут одного з безпілотників – він пролетів у районі посольства США в Києві. Про наслідки збиття дронів поки що нічого не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 лютого в Києві були чутні вибухи. Російський безпілотник намагався пролетіти до центру столиці.

Зазначимо, що ввечері у п’ятницю, 7 лютого, у Києві також лунали вибухи. Росіяни запустили по столиці України безпілотні літальні апарати, протиповітряна оборона знешкодила загрози. До цього, 6 лютого, у столиці було чутно сильні вибухи. Попередньо, росіяни намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, по цілям працювала протиповітряна оборона. Загрози також було вдало знешкоджено.

Також у Києві вночі на 12 лютого гриміли вибухи. Росіяни спробували атакувати столицю балістичними ракетами з району Брянська, монітори повідомляли про щонайменше дві швидкісні цілі на місто. Внаслідок атаки були пошкодження та загиблі.