В Киеве громко: противовоздушная оборона сбивает беспилотники россиян

По данным мониторинговых каналов, на столицу направлялось не менее трех беспилотников

В Киеве ночью с 16 на 17 февраля было шумно, сообщалось о взрывах. Российские беспилотники в очередной раз попытались атаковать столицу, противовоздушная оборона обезвредила вражеские цели.

О взрывах сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Информацию подтвердил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по враждебным БпЛА. Оставайтесь в укрытиях!", – написал Кличко. То же призвал делать и глава КМВА.

По данным мониторинговых каналов, к столице направлялись не менее трех беспилотников. Также около 5-7 БПЛА находятся на территории Киевской области. Интересно, что мониторинг сообщил об удивительном маршруте одного из беспилотников – он пролетел в районе посольства США в Киеве. О последствиях сбития дронов пока ничего не сообщалось.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 8 февраля в Киеве были слышны взрывы. Российский беспилотник пытался пролететь в центр столицы.

Отметим, что вечером в пятницу, 7 февраля, в Киеве также раздавались взрывы. Россияне запустили по столице Украины беспилотные летательные аппараты, противовоздушная оборона обезвредила угрозы. До этого, 6 февраля, в столице были слышны сильные взрывы. Предварительно, россияне пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, по целям работала противовоздушная оборона. Угрозы также были удачно обезврежены.

Также в Киеве ночью на 12 февраля гремели взрывы. Россияне попытались атаковать столицу баллистическими ракетами из района Брянска, мониторы сообщали о по меньшей мере двух скоростных целях на город. В результате атаки были повреждены и погибшие.