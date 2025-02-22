Київ здригнувся від гучних вибухів: які ще міста обстріляли росіяни (оновлено)

Росіяни запустили дрони та ракети

Росіяни влаштували традиційний нічний обстріл. Через це у Києві та низці інших міст чули вибухи.

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомляли про велику кількість безпілотників, а також про запуски КАБ по прифронтових містах. Моніторингові групи також інформували про запуски балістичних ракет із Криму.

Кореспонденти "Телеграфа" повідомили про вибухи у Києві, які були чітко чутні на заході та на півдні міста. У деяких районах через вибух навіть увімкнулась сигналізація в автомобілів.

Міська влада своєю чергою повідомила, що в столиці працює ППО. Інформації про пошкодження поки що не надходило.

Тим часом про вибухи також повідомили у Кривому Розі, куди полетіли балістичні ракети із Криму. Попередньо відомо, що під удар потрапила громадянська інфраструктура.

Крім того, повідомлялося про пуски КАБ у бік Запоріжжя. Про численні вибухи повідомлялося також з Одеси. За даними місцевих telegram-каналів, йдеться приблизно про дев’ять прильотів.

Оновлено 23:40: у Києві виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає", – написав він.

У Кривому Розі тим часом помер один із постраждалих від російського ракетного удару ввечері 22 лютого. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер чоловік, який постраждав через ракетний удар по Кривому Рогу. Щирі співчуття близьким… Госпіталізована 30-річна жінка. Вона у важкому стані. Ще одна потерпіла, якій 31 рік, лікуватиметься амбулаторно", – сказано у повідомленні.

Оновлено 00:40 Кличко повідомив, що у двох районах Києва є наслідки від падіння уламків збитих БПЛА. При цьому триває відбиття атаки росіян на столицю.

"У Голосіївському районі пожежа в приватному будинку внаслідок падіння уламків. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби на місці. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався", – написав він.

Як повідомлялося раніше, крім удару по Херсону, росіяни в ніч проти 20 лютого обстріляли також Харківську область ракетами "Калібр". Крім того, над Києвом та областю чули роботу ППО через наліт безпілотників.