Киев содрогнулся от громких взрывов: какие еще города обстреляли россияне (обновлено)

Россияне запустили дроны и ракеты

Россияне устроили традиционный ночной обстрел. Из-за этого в Киеве и ряде других городов слышали взрывы.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщали о большом количестве беспилотников, а также о запусках КАБ по прифронтовым городам. Мониторинговые группы также информировали о запусках баллистических ракет из Крыма.

Корреспонденты "Телеграфа" сообщили о взрывах в Киеве, которые были отчетливо слышны на западе и на юге города. В некоторых районах из-за взрыва даже включилась сигнализация у автомобилей.

Городские власти в свою очередь сообщили, что в столице работает ПВО. Информации о повреждениях пока не поступало.

Тем временем о взрывах также сообщили в Кривом Роге, куда полетели баллистические ракеты из Крыма. Предварительно известно, что под удар попала гражданская инфраструктура.

Кроме того сообщалось о пусках КАБ в сторону Запорожья. О многочисленных взрывах сообщалось также из Одессы. По данным местных telegram-каналов, речь идет примерно о девяти прилетах.

Обновлено 23:40: в Киеве обнаружили обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени М. Гришко. Экстренные службы работают на месте. Пострадавших пока нет", – написал он.

В Кривом Роге умер один из пострадавших от российского ракетного удара вечером 22 февраля. Об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В больнице умер мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Кривому Рогу. Искренние соболезнования близким… Госпитализирована 30-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно", – говорится в сообщении.

Обновлено 00:40 Кличко сообщил, что в двух районах Киева есть последствия падения обломков сбитых БПЛА. При этом идет отражение атаки россиян на столицу.

"В Голосеевском районе пожар в частном доме в результате падения обломков. В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей. Экстренные службы на месте. К медикам за помощью пока никто не обращался", — написал он.

Как сообщалось ранее, помимо удара по Херсону, россияне в ночь на 20 февраля обстреляли также Харьковскую область ракетами "Калибр". Кроме того, над Киевом и областью слышали работу ПВО из-за налета беспилотников.