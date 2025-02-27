В Киеве снова было громко: ПВО отработала по российским беспилотникам

По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере, один беспилотник находился в районе Броваров.

В Киеве ночью 27 февраля было шумно. Сообщалось о многочисленных взрывах, российские беспилотники в очередной раз пытались атаковать столицу, по меньшей мере, один БПЛА фиксировался в районе Броваров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он просил жителей столицы находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – написал он.

По данным мониторинговых каналов, по меньшей мере, один беспилотник находился в районе Броваров, еще один БПЛА летал по территории Киевской области. Пока не сообщалось, есть ли после сбития беспилотника (или беспилотников) какие-либо последствия.

Напомним, что в ночь на 26 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину "шахедами", в том числе взрывы прогремели на Киевщине. В Бучанском районе в результате атаки полностью сгорел частный дом. Как оказалось, в эпицентре событий оказался популярный телеведущий Владимир Остапчук и его семья.

Кроме того, журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик погибла во время российской атаки на Киевскую область в ночь на среду, 26 февраля. Также погиб ее муж – заведующий кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Павел Иванчев.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 февраля произошло четыре прилета "шахедов" в Харькове. Один из них влетел в квартиру на втором этаже 9-этажки в Киевском районе, там возник пожар. К счастью, в квартире никого не было. Однако поврежден и третий этаж, пострадали два человека.