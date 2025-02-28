Очень масштабный налет БПЛА: прокуратура Харьковщины сообщила о последствиях атаки россиян вечером 27 февраля

Враг атаковал гражданское предприятие, объект энергосистемы и жилищный сектор

В Харькове и Харьковском районе в результате атаки российских оккупантов вечером 27 февраля есть многочисленные повреждения жилищной, энергетической и промышленной инфраструктуры. В частности, насчитали не менее 14 случаев попадания обломков уничтоженных БПЛА или не перехваченных вовремя беспилотников по гражданским сооружениям.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что оккупанты били по пригороду Харькова с 20 до 21 часов вечера 27 февраля, за это время прилетело очень много беспилотников.

Враг атаковал гражданское предприятие, объект энергосистемы и жилищный сектор. В результате атаки зафиксировано по меньшей мере 14 попаданий, есть двое раненых, их пришлось госпитализировать. Также многочисленные повреждения получили атакованные объекты и 20 домов в жилом секторе – разбиты окна, повреждены стекла, крыши и фасады.

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и мире, рассказываем в материале "Хронология войны — день 1101: россияне атакуют города дронами и усиливают давление под Покровском".

Напомним, что в ночь на 26 февраля российские оккупанты снова атаковали Украину "шахедами", в том числе взрывы прогремели на Киевщине. В Бучанском районе в результате атаки полностью сгорел частный дом. Как оказалось, в эпицентре происшествий оказался популярный телеведущий Владимир Остапчук и его семья.

Кроме того, журналистка "Укринформа" Татьяна Кулик погибла во время российской атаки на Киевскую область в ночь на среду, 26 февраля. Также погиб ее муж – заведующий кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Павел Иванчев.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 26 февраля произошло четыре прилета "шахедов" в Харькове. Один из них влетел в квартиру на втором этаже 9-этажки в Киевском районе, там возник пожар. К счастью, в квартире никого не было. Однако поврежден и третий этаж, пострадали два человека.