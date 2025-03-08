Враг атаковал Доброполье кассетными боеприпасами: много раненых, есть погибшие (видео)

18 человек получили ранения различных степеней тяжести, также погибли

Российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Доброполья в Донецкой области. По меньшей мере четыре человека погибли из-за российской атаки, по меньшей мере 18 получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, оккупанты целенаправленно били по жилой застройке города.

"Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки. Окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы. Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь своевременно!", – написал он.

Чуть позже Филашкин обновил сообщение, отметив, что известно о четырех погибших от атаки россиян. Еще 18 человек получили ранения разных степеней тяжести, продолжается ликвидация последствий российского теракта.

Напомним, что в Донецкой области российские войска активно продолжают наступать на Покровск, пытаясь захватить его. Украинские защитники срывают эти планы врага, а тот, в свою очередь, пытается хотя бы нанести максимальный ущерб городу. То, как сейчас выглядит Покровск, после регулярных атак противника, просто ужасает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Покровске закрылась последняя почта. Это связано с тем, что бои стали более интенсивными.