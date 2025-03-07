Россия нанесла ракетный удар по Тернополю, возник пожар, часть города без света (фото и видео)

Россияне атакуют мирные города

Тернополь частично остался без света, в городе прогремели взрывы во время масштабной ракетной атаки России по Украине ранним утром в пятницу, 7 марта, около 4:30. По предварительным данным, есть попадание в газотранспортную систему, возник масштабный пожар.

За полчаса до того в области была объявлена воздушная тревога, Воздушные Силы предупредили о группе ракет на Тернополь. После двух взрывов возникло зарево от пожара, сообщает "Суспільне".

По состоянию на 6:25 атака продолжалась. В ПС предупредили о ракете в направлении Тернополя.

"Работают необходимые службы. Не публикуйте фото и видео. Подробнее позднее", — написал городской голова Тернополя Сергей Надал после взрывов.

Как пишут местные Telegram-каналы, по предварительным данным, в Тернополе есть попадание в газотранспортную систему. Местные жители сообщают, что в городе слышен запах газа. В части областного центра исчез свет.

Как сообщал "Телеграф", 6 марта россияне двумя беспилотниками ударили по терминалу Новой почты в Сумах. Погиб мужчина, терминал разрушен. Сгорели все 2 576 посылок, находившихся на территории терминала. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн.