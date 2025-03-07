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Росія завдала ракетного удару по Тернополю, виникла пожежа, частина міста без світла (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Зайнялася пожежа Новина оновлена 07 березня 2025, 07:17
Зайнялася пожежа. Фото Колаж "Телеграфа"

Росіяни атакують мирні міста

Тернопіль частково лишився без світла, в місті пролунали вибухи під час масштабної ракетної атаки Росії по Україні рано вранці у п'ятницю, 7 березня, близько 4:30. За попередніми даними, є влучання у газотранспортну систему, виникла масштабна пожежа.

За пів години до того в області було оголошено повітряну тривогу, Повітряні Сили попередили про групу ракет на Тернопіль. Після двох вибухів виникла заграва від пожежі, повідомляє "Суспільне".

Станом на 6:25 атака тривала. У ПС попередили про ракету в напрямку Тернополя. Крім того, є загроза атаки безпілотниками.

"Працюють необхідні служби. Не публікуйте фото і відео. Детальніше згодом", — написав міський голова Тернополя Сергій Надал після вибухів.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, за попередніми даними, в Тернополі є влучання, в газотранспортну систему. Місцеві мешканці повідомляють, що в місті чутно запах газу. В частині обласного центру зникло світло.

Як повідомляв "Телеграф", 6 березня росіяни двома безпілотниками вдарили по терміналу Нової пошти у Сумах. Загинув чоловік, термінал зруйновано. Згоріли усі 2576 посилок, які були на території термінала. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.

Теги:
#Пожежа #Тернопіль #Ракети #Вибухи #Світло