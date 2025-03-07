Хронология войны — день 1108: россияне давят возле Торецка и атаковали Одессу

7 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн-сводку последних событий с фронта. На 1108 день войны россияне обстреляли Одессу и меньше давят на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1108 дней. За прошедшие сутки наиболее горячим было Торецкое направление, а на Курском произошло больше боевых столкновений, чем на Покровском.

Как проходит 1108-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводку за последнее время – все эти и другие военные новости 7 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне снова массированно атаковали Одессу дронами, — ОВА. В результате атаки в пригороде Одессы пылают три жилых частных дома. Кроме того, есть повреждения энергетической инфраструктуры.

"Над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", — добавили в Одесской ОВА.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Торецком направлении россияне 32 раза атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления кафиры сконцентрировали вблизи Дилиевки, Крымского, Озаряновки и Торецкая. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Торецкое направление на карте Deep State

На Курщине украинские воины отразили 29 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются.

О том, что происходило 4 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1105: приостановка помощи от США и обстрел мирных городов

С ситуацией в Украине 5 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1106: новые заявления Трампа и подготовка к переговорам

О новостях и событиях 6 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1107: подготовка к переговорам с США и бои в Курской области