Россия атаковала Харьков. Вспыхнул пожар, повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (видео)

На месте работают спасатели и медики

Взрыв в Харькове раздался во время масштабной ракетно-дроновой атаки России на Украину около 6:30 в пятницу, 7 марта. Есть попадание по гражданскому инфраструктурному объекту в Киевском районе города, известно уже о пяти пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Продолжаются поисково-спасательные работы, из-под обломков здания достали живую женщину, ее обследуют врачи.

"На месте попадания пожар. Пострадал также находящийся рядом многоквартирный дом. Из него эвакуируют всех жителей", — написал он.

Впоследствии мэр добавил, что помимо здания критической инфраструктуры и жилого дома пострадали и другие объекты. Загорелись 10 гаражей и 5 автомобилей. Спасены шесть человек.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по гражданскому предприятию. Есть возгорание автомобилей.

В медицинское учреждение госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина. Другим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром 7 марта прогремели два мощных взрыва в Тернополе. Враг нанес ракетный удар, предварительно, по газотранспортной системе, часть Тернополя осталась без света.