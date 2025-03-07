Энергетическая и газовая инфраструктура пострадала? Будут ли отключения света в Украине

Россия пытается лишить украинцев света и тепла

Массированная ракетная атака на Украину произошла рано утром в пятницу, 7 марта. Россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в акватории Черного моря, также были пуски ракет Х-101. Враг атаковал энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Где позволяет ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

"Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения … Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за официальными сообщениями", — сказано в сообщении.

Тернополь

В Тернополе прогремели два мощных взрыва около 4:30. После них возник масштабный пожар и исчез свет в части города. Местные паблики пишут, что есть попадание в газотранспортную систему. По словам жителей, в городе слышен запах газа. Официальных сообщений об отсутствии света к моменту публикации новости нет.

Ивано-Франковская область

На рассвете 7 марта в области работали силы противовоздушной обороны, сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Из-за ракетной атаки весь коммунальный транспорт прекратил движение. Автобусы и троллейбусы будут курсировать после отбоя воздушной тревоги со значительным опозданием.

ДТЭК и "Укрэнерго" по состоянию на 7:20 не информировали о ситуации в энергетике после ракетного обстрела. О возможном применении аварийных графиков отключения света не сообщалось.

Как сообщал "Телеграф", 6 марта россияне двумя беспилотниками ударили по терминалу Новой почты в Сумах. Погиб мужчина, терминал разрушен. Сгорели все 2576 посылок, находившихся на территории терминала. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн.